Vitória cede o Barradão para campanha de vacinação contra a Covid-19

O Vitória cedeu as dependências do Barradão para a campanha de vacinação contra a Covid-19 em sistema de drive-thru. A partir deste sábado, 20, idosos com 72 anos já receberam o imunizante no estádio.

A imunização dos idosos é realizada com escalonamento de turno para evitar filas nos postos. As pessoas que completaram 72 anos – nascidos entre 20 de março de 1948 a setembro de 1948 – serão vacinados até as 16h.

No domingo, 20, das 8h às 13h, a campanha de vacinação continua para o público alvo os idosos de 72 anos ou mais, nascidos entre outubro de 1948 e 21 de março de 1949

Na segunda-feira, das 8h às 16h, terá continuidade a vacinação de pessoas com 72 anos ou mais. Nesse dia, será iniciada a vacinação dos enfermeiros autônomos com diploma de nível superior.

