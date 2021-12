Vitória cai para o Flamengo por 93 a 87 pelo NBB

Apesar de incrível reação, o Vitória não resistiu e perdeu na prorrogação para o Flamengo na noite de sexta-feira, 24, no Ginásio Poliesportivo de Cazajeiras, em Salvador, pelo NBB. O rubro-negro baiano conseguiu o empate no fim do último quarto, levou o jogo para o tempo extra, mas o rubro-negro carioca ganhou por 93 a 87.

Com o resultado, o Vitória segue fora do G-4 e é o 6º colocado na competição, ao lado do Pinheiros. A equipe volta a jogar no dia no dia 30 de março, às 20h, contra o LSB/Uniso, em São Paulo.

Para o técnico do Vitória, Régis Marrelli, o time foi bem, mas faltou poder de decisão. “Faltou finalizar o jogo, talvez ter um pouco mais de confiança. O nosso time é energia e precisamos manter isso até o fim, foi o que falei para os jogadores. Mas achei boa a partida, nosso problema foi contra o Macaé.”

