Vitória cai para o Flamengo e perde a primeira em casa no NBB

Mesmo com o apoio do ótimo público de 1.570 pessoas no Ginásio de Cajazeiras, o Vitória/Universo caiu para o líder Flamengo por 76 a 68 na noite desta terça-feira, 16, e perdeu a primeira em casa no Novo Basquete Brasil (NBB).

Com 14 pontos e 5 assistências, o norte-americano Nick Okorie foi o destaque da equipe Rubro-Negra. O cestinha da partida foi o americano Malcom Rhett, do Fla, com 16 pontos.

Na 8ª colocação, o Leão volta a entrar na quadra do Ginásio de Cajazeiras na quinta, 18, às 19h, quando recebe o Pinheiros.

O jogo

Líder do campeonato, o Flamengo não se intimidou e começou o jogo se impondo diante do Vitória/Universo, terminando o primeiro período com sete pontos de vantagem: 24 a 17.

No entanto, o Leão conseguiu equilibrar a partida no segundo quarto e terminou o primeiro tempo em vantagem: 42 a 40.

Na volta para o segundo tempo, o jogo se manteve equilibrado, mas o time carioca tirou a pequena diferença no fim do terceiro período.

No último quarto, o Flamengo administrou o jogo e alcançou o seu sexto triunfo consecutivo no NBB.

*Sob a supervisão do jornalista Nelson Luis

