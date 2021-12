Vitória busca recuperar boa sequência contra Pinheiros no NBB

O time do Universo/Vitória voltará a jogar nesta quinta-feira, 18, no Ginásio Poliesportivo de Cajazeiras, às 19h (horário da Bahia), onde enfrenta a equipe do Pinheiros pela primeira fase do Novo Basquete Brasil (NBB).

Os comandados do técnico Régis Marrelli buscam recuperar a boa sequência atuando em seus domínios, após a primeira derrota em Salvador na última terça, 16, para o Flamengo, líder da competição.

A partida terá transmissão ao vivo pela página do NBB no Facebook. O Vitória está em 8º lugar na competição.

adblock ativo