Vitória busca reabilitação em Brasília no NBB

Com uma sequência de duas derrotas consecutivas, a equipe de basquete do Vitória/Universo busca uma reação nesta quarta-feira, 1º, às 19h (horário da Bahia), quando vai enfrentar a equipe do Brasília fora de casa.

O último revés rubro-negro foi na sexta passada, em Salvador, onde perdeu para o Pinheiros e caiu da terceira para a 6ª colocação.

A campanha da equipe, que vinha frequentando assiduamente o G-4 , teve uma queda. Agora soma nove triunfos e seis derrotas na competição.

