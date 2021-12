Vitória busca a recuperação diante do Bahia de Feira

Nada melhor do que um grande desafio para se provar que tem capacidade. Neste domingo, às 16h, no Barradão, o Vitória encara o Bahia de Feira pelo Campeonato Baiano. O time feirense é simplesmente o líder da classificação geral e o único invicto da competição.

Vencê-lo, portanto, é questão de honra para o rubro-negro, que vêm de três fracas atuações: a derrota por 2 a 0 no Ba-Vi do último domingo e os dois jogos contra o Botafogo-PB, que geraram a eliminação precoce na Copa do Brasil. Levou 3 a 1 em João Pessoa e não saiu do 0 a 0 em Salvador.

Além da melhor campanha do campeonato, o Tremendão traz em seu retrospecto um outro fator para assustar o Leão. O time tem também a melhor defesa do certame, com apenas quatro gols sofridos em oito jogos. Força esta que casa com a principal deficiência do Vitória nos últimos jogos. O ataque rubro-negro balançou as redes adversárias uma única vez nas últimas três apresentações.

¿É a hora de voltarmos a fazer gols. Vamos provar diante da melhor defesa do campeonato que nós temos qualidade¿, afirma o meia-atacante Elkeson, avisando que o desafio desta tarde vem em boa hora.

Para o atleta, que tem dupla função no setor ofensivo do Vitória, atuando tanto na criação quanto na finalização das jogadas, a escassez de gols nas últimas partidas é mais uma questão de precisão. ¿Estamos criando muitas oportunidades, mas vacilando nas conclusões. Só precisamos de um pouquinho de capricho¿, comenta o jogador, que completa: ¿Treino de finalização não está faltando. Acho que é falta de sorte mesmo¿.



VITÓRIA X BAHIA DE FEIRA

Vitória - Viáfara; Nino Paraíba, Alison, Léo Fortunato e Léo; Esdras, Bida, Geovanni e Elkeson; Rildo e Edson (Pedrão). Técnico: Antônio Lopes.

Bahia de Feira: Jair; Léo, Alex Alagoano, Osmar, Jefferson e Lau; Rogério, Diones e Bruninho; João Neto e Carlinhos. Técnico: Arnaldo Lyra.

Local: Estádio Manoel Barradas, em Salvador-BA, às 16 horas.

Árbitro: Lúcio José Silva de Araújo.

Assistencias: Belmiro da Silva e Dijalma Silva Ferreira Júnior.

