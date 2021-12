Vitória busca 4º triunfo seguido no NBB

Com três triunfos consecutivos e dividindo com o Flamengo o 1º lugar na tabela do NBB 2016/17 – elite do basquete nacional – o Vitória/Universo deu um salto de qualidade na campanha deste ano. Na edição anterior, o time só saboreou o primeiro sucesso no quarto jogo.

Nesta terça-feira, 22, na mesma quarta rodada, tenta continuar invicto em duelo com o Caxias do Sul, às 19h05 (da Bahia), nos Pampas. O desafio é manter a motivação e os pés no chão. “Mesmo vencendo, conseguimos tirar muitas lições para o resto do campeonato. Detalhes que precisamos corrigir. Estamos felizes pelos resultados, mas não satisfeitos. Ainda há muito pela frente”, reflete o ala André Góes.

Ele atribui o sucesso à preparação e trabalho em equipe, juntamente com o apoio da torcida no Ginásio de Cajazeiras, cuja entrada é um quilo de alimento não-perecível. “Mas agora teremos dois jogos duros fora de casa, sem nossa torcida que foi fundamental nas últimas partidas”, alertou o ala.

Alta rotação

Uma das boas contratações para a temporada, o pivô norte-americano Douglas Kurtz acrescenta outros pontos que estão fazendo diferença. “A diretoria conseguiu montar uma equipe muito competitiva com um alto poder de rotação, o que nos torna ainda mais fortes. E estamos bem fisicamente”, afirmou.

Kurtz, que tem 2,13 m de altura, também enche a bola do público baiano. “Essas duas vitórias em casa serviram para mostrar à nossa torcida o quão importante ela é em nosso desempenho. Tem sido fundamental para nos tornar um adversário difícil de ser batido em Salvador”, completou.

O pivô comemora os 100% de aproveitamento ao mesmo tempo em que alerta para se manter o foco. “Estamos confiantes, mas também temos os pés no chão. Ainda precisamos acertar muita coisa”, ponderou. “Acho que nosso time está se encaixando a cada jogo e treino, mas a temporada está apenas começando”, concordou o armador norte-americano Kenny Dawkins.

Já o ala-pivô Renato Scholz, autor da ‘enterrada’ que empatou a partida contra o Minas, dando início à reação do Vitória, divide o bom começo com o público. “Nossa torcida fez muito barulho nos dois jogos aqui e nos empurrou muito na hora em que a gente estava mal”, reconheceu.

O apoio dos torcedores baianos fará falta nas próximas quatro partidas. Depois do Caxias, o Leão visita Vasco da Gama, Campo Mourão e Mogi. Só após esta série a equipe rubro-negra volta a atuar em seu ginásio, no dia 15 de dezembro, contra o Bauru. “O fator casa conta muito no NBB. É um campeonato bem disputado”, concluiu Renato.

Adversário ainda não ganhou

Adversário desta noite do Vitória/Universo, o Caxias do Sul ocupa o último lugar na tabela de classificação e vem de derrota para o Campo Mourão na última partida, disputada no sábado, quando perdeu por 78 a 69. Foi a quarta partida do Caxias, que ainda não conquistou nenhum resultado positivo.

Na edição passada do NBB, o Vitória ganhou os dois confrontos: 74 a 65 em Cajazeiras e 76 a 72 no Rio Grande do Sul.

