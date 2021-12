Vitória bate Vila Nova e estreia com pé direito na Série B

O Vitória estreou com o pé direito na Série B 2011. Neste sábado, 21, o Leão contou com a boa pontaria de Neto Baiano para bater o Vila Nova-GO por 1 a 0, no Barradão, em jogo válido pela primeira rodada da competição.

O Rubro-negro buscou o triunfo durante todo o jogo, mas só conseguiu marcar o único gol da partida aos 33 minutos do segundo tempo, quando Neto Baiano apareceu livre na área após passe de Rildo para garantir os primeiros três pontos da equipe baiana na Segundona.

Veja como foi o lance a lance da partida no perfil @atardeesporte no Twitter.

Com o resultado, o Vitória ocupa a parte de cima da classificação, liderada pela Ponte Preta, que goleou o ASA por 5 a 0 neste sábado e assumiu o topo da tabela. Outras quatro partidas foram disputadas neste sábado: Portuguesa 4 x 0 Náutico, Sport 1 x 0 Icasa, Americana 1 x 1 Duque de Caxias e Criciúma 2 x 2 Guarani.

Na sexta-feira, 20, três jogos foram realizados: Bragantino 1 x 1 ABC, Salgueiro 1 x 1 São Caetano e Goiás 1 x 0 Barueri. Ainda neste sábado, Ituiutaba e Paraná fecham a primeira rodada.

Agora, o Leão - que ainda terá 37 partidas pela frente para alcançar o retorno à elite do futebol brasileiro - enfrentará o Icasa em busca de mais um bom resultado na competição. A partida será realizada no próximo sábado, 28, às 16h20, no estádio Romeirão, em Juazeiro do Norte, no Ceará.

O jogo – O Vitória entrou em campo disposto a conquistar o triunfo, mas foi o Vila Nova a chegar primeiro com perigo. Aos cinco minutos, Betinho recebeu belo passe na área e desperdiçou boa oportunidade de gol, finalizando à esquerda do gol de Douglas.

Porém, o Leão foi melhor durante todo o primeiro tempo. O time dirigido pelo interino Ricardo Silva pressionou o adversário e quase marcou aos 29, quando Elkeson cobrou falta na área e, após desvio da zaga do Vila Nova, Michel Alves fez bela defesa para evitar o gol.

Um minuto depois, Nino Paraíba cruzou rasteiro da direita e deixou Elkeson na cara do gol, mas o meia-atacante furou o primeiro chute. Na sobra, finalizou em cima de Michel Alves e foi vaiado pela torcida, principalmente porque deve ser negociado.

Ainda no primeiro tempo, Mineiro saiu machucado. Ricardo Silva optou por deixar o Leão mais ofensivo e mandou Nikão para o jogo. E o meia-atacante teve duas oportunidades de fora da área, mas finalizou ambas para fora.

O Vila Nova voltou melhor para o segundo tempo após duas mudanças efetuadas pelo técnico Heron Ferreira, que tirou Ben Hur e Pereira da equipe para colocar Lázaro e Luiz Fernando, respectivamente.

E Luiz Fernando entrou bem no jogo, pois aproveitou os espaços deixados pela defesa rubro-negra para dar trabalho ao goleiro Douglas em dois chutes de fora da área. No primeiro, exigiu grande defesa do goleiro. Dez minutos dopois, fez a bola passar perto do gol, à esquerda da meta do Leão.

Ricardo Silva percebeu o cansaço de Elkeson e colocou Rildo na partida. A alteração deu certo. Aos 33, o atacante fez bela jogada pela esquerda e cruzou na área. Neto Baiano apareceu livre para pegar de primeira e acertar belo chute rasteiro no canto esquerdo de Michel Alves.

No fim da partida, Nino Paraíba arriscou chute de fora da área e quase ampliou o placar, mas a bola bateu no travessão. Com isso, o jogo ficou mesmo no 1 a 0 para o Leão.

Vitória 1 x 0 Vila Nova-GO – 1ª rodada da Série B 2011

Local: Barradão, em Salvador (BA)

Árbitro: Devarly Lira do Rosário (ES).

Assistentes: José Maciel Linhares (ES) e Vanderson Antonio Zanotti (ES).

Público: 6.912 torcedores.

Renda: R$ 65.240,00.

Gol: Neto Baiano (aos 33 min da 2ª etapa) para o Vitória.

Cartões amarelos: Roni, Pereira, Henrique e Augusto (Vila Nova).

Vitória: Douglas; Nino Paraíba, Reniê, Léo Fortunato, e Iuri; Esdras, Uelliton, Mineiro (Nikão) e Geovanni; Elkeson (Rildo) e Neto Baiano (Edson). Técnico: Ricardo Silva.

Vila Nova: Michel Alves; Ben Hur (Lázaro), Augusto e Henrique; Luizinho, Pereira (Luiz Fernando), Paulo César, Adilson e Eder Lima; Roni e Betinho (Wando). Técnico: Heron Ferreira.

adblock ativo