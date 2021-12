Vitória bate Vasco da Gama em Cajazeiras

Jogando em casa, no Ginásio de Cajazeiras (Salvador), o Vitória bateu nesta quinta-feira, 16, o Vasco da Gama e manteve um bom momento no Novo Basquete Brasileiro (NBB). Em duelo equilibrado do início ao fim, o rubro-negro derrotou a equipe carioca pelo placar de 73 a 64.

Com o resultado, o Vitória se manteve na quarta colocação. Este foi o terceiro triunfo consecutiva do time baiano. O Vitória voltará à quadra neste sábado, para enfrentar o Banrisul/Caxias Basquete, em casa, às 20 horas (de Brasília).

