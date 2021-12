Vitória bate São Francisco e faz final inédita contra Juventude

O time feminino do Vitória fez história nesta quarta-feira, 28, ao desbancar o São Francisco da final do Campeonato Baiano.

Na casa do adversário, campeão por 14 anos consecutivos, as leoas seguraram o empate por 1 a 1 e farão a final contra o Juventude, de Vitória da Conquista, que na outra semifinal eliminou o Lusaca.

As finais acontecerão nos dias 8 e 15 de janeiro, no Estádio Edvaldo Flores, em Conquista, e no Estádio do Barradão, em Salvador, respectivamente.

No Estádio Junqueira Ayres, o Vitória teve uma jogadora expulsa por volta de 10 minutos do segundo tempo, mas após sofrer um gol do São Francisco, as rubro-negras correram atrás do empate.

adblock ativo