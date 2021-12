Vitória bate Palmeiras e leva vantagem importante para jogo de volta

O Vitória mostrou que não sentiu a derrota na Copa do Brasil e derrotou o Palmeiras por 2 a 0 na sua primeira partida no Barradão depois do vice-campeonato na competição nacional. Na estreia da Copa Sul-Americana, na quarta-feira, 11, o Leão foi muito superior ao time paulista durante os 90 minutos. Embora tenha permitido alguns lances perigosos do Verdão, o rubro-negro dominou o rival e teve o controle do jogo.

O time agora comandado por Toninho Cecílio enfrenta o Palmeiras em São Paulo na quarta que vem, 18, às 21h50, pelo jogo de volta do torneio. Pela Série A, o Leão encontra o Santos, recente algoz, no domingo, 15, às 18h30.

O Vitória teve uma maior posse de bola desde o início do primeiro tempo, mas não criou tantas jogadas de ataque e só chegou com perigo em poucos lances na primeira metade do jogo. Renato e Schwenck tentaram em chutes de fora da área, mas os dois mandaram para fora.

O Leão chegou bem com Ramon e suas bolas paradas. Aos 22 minutos, o meia bateu a falta no meio do gol, mas lance foi perigoso e Deola teve que espalmar para escanteio.

O Palmeiras apareceu em um único lance aos 25 minutos, quando Rivaldo cobrou falta na área para o cabeceio de Danilo. A bola raspou o travessão do goleiro Lee. Aos 38 minutos, Ramon cobrou infração no canto esquerdo de Deola, que se esticou para tocar de leve na bola, o suficiente para jogá-la para escanteio. O mesmo Ramon cobrou o escanteio e Renato apareceu livre para pegar de primeira, mas bola subiu e foi para fora.

Na terceira cobrança de falta de Ramon, já no início do segundo tempo, veio o primeiro gol rubro-negro: o camisa 10 acertou o ângulo direito de Deola, para delírio dos 5.223 pagantes. Feito o 1 a 0 pelo Vitória, o Palmeiras ficou ainda mais desorganizado ofensivamente, chegando de maneira atrapalhada à meta defendida por Lee.

O atacante Luan, que entrou ainda no primeiro tempo no lugar do lateral Armero, teve uma grande chance depois do gol do Leão: recebeu de Edinho em ótimas condições de marcar, mas demorou tanto para definir o lance que foi desarmado pela defesa do Vitória.

Com mais posse de bola, o Verdão esbarrava na falta de criatividade. E dava espaços para um Vitória esperto nos contra-ataques. Em um deles, Júnior tocou de cabeça para Ramon. O meia lançou Elkeson na esquerda, que cruzou para a área, mas viu a defesa do Palmeiras afastar.

Aos 36 minutos, em cobrança de falta perfeita de Egídio no segundo pau, Neto Coruja cabeceou para o gol, mas Deola espalmou para escanteio. Era um prenúncio. Aos 43, desta vez na primeira trave, Neto se antecipou ao zagueiro para marcar o segundo. A bola ainda pegou em Max antes de entrar.

Vitória 2x0 Palmeiras

Data: 11/08/2010

Local: Barradão, Salvador

Horário: 21h50

Vitória: Lee; Eduardo, Wallace, Anderson Martins e Egidio; Vanderson, Ricardo Conceição, Renato (Neto Coruja) e Ramon (Bida); Elkeson e Schwenck (Junior). Técnico: Toninho Cecílio.

Palmeiras: Deola; Vítor, Danilo, Maurício Ramos e Armero (Luan); Edinho, Pierre, Márcio Araújo (Tinga) e Rivaldo; Tadeu (Max) e Ewerthon. Técnico: Luis Felipe Scolari.

Público: 5.223 pagantes

Cartões amarelos: Renato, Schwenck e Neto Coruja (Vitória); Edinho, Vítor e Maurício Ramos (Palmeiras)

Gols: Ramon, aos 2, e Neto Coruja, aos 43 do segundo tempo

Árbitro: Leandro Vuaden (Fifa-RS)

Assistentes: Altemir Hausmann (Fifa-RS) e Carlos Berkenbrock (Fifa-SC)

