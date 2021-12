Vitória bate o Mogi fora de casa e empata série em 1 a 1

Em jogo eletrizante, o Vitória bateu o Mogi nesta quinta-feira, 27, por 87 a 83, pelo 2º jogo dos playoffs do Novo Basquete Brasil (NBB) e empatou a série em 1 a 1. O jogo foi realizado no Ginásio Professor Hugo Ramos, em Mogi das Cruzes (São Paulo)

Assim que a bola subiu, ficou clara a estratégia do Leão para vencer a partida: frear os americanos Shamell, Tyrone e Larry Taylor. Intensidade não faltou, o time se entregou e dificultou ao máximo a partida para a equipe paulista.

No último quarto, o time foi consistente e não deu espaço para que os americanos do Mogi fizessem a diferença no placar.

Agora, o time comandado por Régis Marrelli se prepara para o duelo de sábado, 29, ainda em Mogi.

