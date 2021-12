Vitória bate o Minas e segue em 5º no NBB

Publicado sexta-feira, 03 de fevereiro de 2017 às 20:09 h | Atualizado em 03/02/2017, 20:56 | Autor: Da Redação ouvir

Renato, do Vitória, em jogada debaixo do garrafão com Danilo e Maynard, do Minas - Foto: Orlando Bento l Minas TC