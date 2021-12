Vitória bate o Joinville e mantém invencibilidade em casa no NBB

Com o Ginásio Poliesportivo de Cajazeiras recebendo bom público, o Vitória/Universo venceu o Joinville por 88 a 68 na noite desta quarta-feira, 20, em Salvador, e manteve a invencibilidade dentro de casa no Novo Basquete Brasil (NBB). Esse é o terceiro triunfo da equipe diante da sua torcida.

Com o resultado, o Rubro-Negro alcançou o 9º lugar e permanece na zona de classificação para os playoffs. Os cestinhas da partida foram os norte-americanos Nick Okorie e Kenny Dawkins, com 22 pontos cada.

Okorie, que sentia dores no cotovelo e era dado como baixa para o duelo, se destacou no jogo em outros dois fundamentos. O ala/armador conseguiu ainda três assistências e quatro rebotes.

As próximas rodadas do Vitória ainda serão na capital baiana, contra o Caxias, na próxima sexta, 22, e Basquete Cearense, no próximo dia 27.

