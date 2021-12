Vitória bate o Confiança e entra no "G4" do Nordestão

No retorno de Ricardo Silva ao comando e com a presença de mais alguns titulares, o Vitória bateu o Confiança-SE por 3 a 1, no Barradão, na segunda-feira, 21, em jogo válido pela quarta rodada do Campeonato do Nordeste.



Com o segundo triunfo consecutivo no Nordestão, o time rubro-negro alcança a quarta colocação com sete pontos, três a menos que o líder CSA. O próximo confronto do Leão será contra o Fortaleza nesta quinta, 24, às 19h, no Estádio Castelão.

Jogo - O primeiro tempo começou bem movimentado, com um susto do ataque do Confiança, que colocou uma bola na trave direita do goleiro Vinícius aos cinco minutos de jogo, em chute de Cristiano. O Vitória conseguiu equilibrar a partida e passou a articular boas jogadas de ataque.

Aos 14 minutos, o rubro-negro baiano quase chegou ao gol em uma cabeçada de Júnior e em chute rasteiro de Rafael Granja, aos 18 minutos. Com um maior controle do jogo, o gol não demorou a sair para o Leão.

Aos 20 minutos, Rafael Cruz cobrou escanteio pela esquerda, a bola bateu na zaga e sobrou para Júnior emendar forte, de esquerda, no meio do gol e abrir o placar no Barradão.

O segundo gol saiu logo na sequência. Schwenk recebeu belo passe de Renato na meia-lua, dominou com um só toque e chutou de direita, à esquerda do goleiro Rodriques, ampliando o placar aos 27 minutos: 2 a 0.

O time sergipano não se intimidou e começou a incomodar a defesa rubro-negra em investidas pelo meio e pelas laterais. Aos 39 minutos, Alex Franco mandou uma bomba de fora da área, no canto esquerdo de Vinícius. O goleiro rubro-negro pulou e tentou a defesa de mão trocada, mas não alcançou a bola, que morreu no fundo das redes.

O primeiro tempo terminou com o Vitória com mais qualidade técnica, mas sofrendo contra-ataques perigosos do time de Sergipe.

Após o intervalo, as duas equipes voltaram sem alterações para o segundo tempo. O zagueiro Anderson Martins tomou dois cartões amarelos seguidos, aos dez e 12 minutos, e foi expulso. O segundo amarelo resultou em pênalti para o Confiança, desperdiçado pelo jogador Cristiano.

O treinador Ricardo Silva trocou Schwenk por Gabriel para recompor a defesa, deixando Júnior como único atacante.

O Confiança passou a pressionar o time baiano em bolas alçadas na área e chutes de fora. O Vitória ficou acuado em seu campo de defesa por alguns minutos e quase levou o gol de empate. Mas a defesa suportou bem a pressão adversária.

Aos 39 minutos, Júnior conseguiu puxar contra-ataque rápido e deu grande passe para Renan Oliveira, que avançou pela direita e chutou em cima de Rodrigues. A bola sobrou para Rafael Cruz na pequena área, que só teve o trabalho de completar de esquerda para as redes.

