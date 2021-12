Vitória bate o Campo Mourão no NBB

O Vitória levou a melhor sobre o Campo Mourão e venceu por 86 a 79 na noite desta quarta-feira, 22, no Ginásio Poliesportivo de Cajazeiras, em Salvador.

Com o quinto triunfo seguido, o Vitória continua em quarto no NBB, com 14 resultados positivos e 6 derrotas. Um dos destaques do rubro-negro foi Hayes. Arthur também se destacou, com 17 pontos, além de Dawkins e André Góes, com 13.

O Vitória já volta à quadra neste sábado, 25, às 14h, contra o Mogi das Cruzes/Helbor, também em casa, no Ginásio Poliesportivo de Cajazeiras

