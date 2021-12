O Vitória venceu o Bahia por 2 a 0 nesta segunda-feira, 27, no estádio Lourival Baptista, em Aracaju (SE), e faturou o título da Copa do Nordeste Sub-20 deste ano. Este foi o segundo título do Leão na competição, que teve início em 2015 - na edição de estreia, o Rubro-Negro também venceu.

Da Redação Vitória bate o Bahia e é campeão do Nordestão Sub-20

Os gols do Leão foram marcados por Luan, aos 10 do primeiro tempo, de falta, e aos 20, quando o atacante Eron ampliou para fazer 2 a 0. O Bahia, ainda na primeira etapa, teve Geovane Itinga expulso.

O Rubro-Negro jogou sete partidas na competição, e só perdeu um jogo. No total, foram cinco triunfos e um empate.

adblock ativo