O Vitória/Universo fez o dever de casa - no ginásio poliesportivo de Cajazeiras, em Salvador - , venceu o Mogi das Cruzes por 82 a 80, na prorrogação, e forçou o quinto jogo das quartas de final do Novo Basquete Brasil (NBB).

Da Redação

Vitória bate Mogi na prorrogação e força o quinto jogo dos playoffs

O equilíbrio foi a tônica da partida, que foi decidida no fim. Após empatar no tempo normal em 71 a 71, o time comandado por Régis Marrelli, empreendeu ritmo forte no tempo extra e venceu o jogo por apenas dois pontos.

As duas equipes voltam a se enfrentar no sábado, 6, às 14h, desta vez com o mando de quadra do Mogi e quem vencer se classifica para a semifinal do torneio.

