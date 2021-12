Vitória bate Minas e mantém 100% de aproveitamento no NBB

O Universo/Vitória venceu mais uma no NBB, a liga brasileira de basquete profissional, e manteve o 100% de aproveitamento. Em partida no Ginásio de Cajazeiras, na quinta-feira, 17, o Leão superou o Minas por 76 a 74. Foi seu terceiro triunfo em três jogos. No momento, o time baiano tem a melhor campanha empatada com a do Flamengo.

O jogo de ontem foi emocionante. O Vitória chegou a estar perdendo por 10 pontos, mas dominou os últimos dois quartos e conseguiu a virada.

O destaque foi o americano Keyron Sheard, cestinha da partida com 21 pontos. “Faltou concentração da equipe no início e isso não pode acontecer. Conseguimos mexer com o brio dos jogadores do intervalo e mudamos o jogo”, comentou o treinador Régis Marrelli.

O próximo compromisso do Universo/Vitória será contra o Caxias do Sul (RS), fora de casa, na terça, 22.

