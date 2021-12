Abraçado pelos jogadores do Internacional antes de a bola rolar, Argel Fucks esqueceu o momento amigo e, após os dois tempos, comemorou nesta quinta-feira, 15, o triunfo por 1 a 0, que tirou o Vitória da zona de rebaixamento. Assim como no Barradão, o Leão engoliu o Colorado no Beira-Rio, novamente pelo placar mínimo.

Edmilson Ferreira Vitória bate Inter fora de casa e sai do Z-4

Os três pontos foram suficientes para tirar o rubro-negro da zona de rebaixamento. Mas, domingo à noite, no Barradão, diante do Botafogo, o Leão terá que vencer para continuar fora do Z-4. E não contará com o herói da vitória: o zagueiro Kanu, que recebeu o terceiro cartão amarelo.

Para esta segunda partida à frente do Vitória, Argel Fucks terá que usar o zagueiro da base Vinícius, já que Victor Ramos está suspenso até segunda-feira por indisciplina. Ou mesmo aguardar a situação de Henrique, que se recupera de contusão. e Guilherme Mattis, já treinando com o grupo após uma lesão muscular.

Com mais vontade do que talento, o Vitória segurou o 0 a 0 no primeiro tempo, quando teve a melhor oportunidade para abrir o placar. Aos 9 minutos, Euller passou para Zé Love se livrar de Ernando e chutar com perigo.

O Inter respondeu com uma cabeçada perigosa de Paulão à direita do gol de Fernando Miguel. Depois, Valdívia cobrou falta e Rodrigo Dourado cabeceou para a defesa do goleiro rubro-negro.

Aos 39, Zé Love driblou Paulão na linha de fundo e chutou a bola na zaga. Ele pegou o rebote e tocou atrás para Willian Farias, que chutou sobre o travessão. Logo depois, Zé Love ficou livre na direita e chutou rasteiro para Danilo Fernandes defender na ponta de dedo.

Na volta para o segundo tempo, o Inter veio com Sasha no lugar de Seijas. Mas quem marcou foi o Vitória. Marinho cobrou falta na área, Ramon cabeceou para Zé Love tocar de cabeça na pequena área e Kanu tocou de pé direit para o fundo da meta. Terceiro gol do zagueiro na Série A.

Desesperado, porque com este resultado voltava ao Z-4, o Inter foi com tudo para buscar o empate. Alçou muitas bolas na área, mas a zaga e o goleiro Fernando Miguel garantiram o sétimo triunfo do Leão.

