Vitória bate Caxias de virada e segue 100% no NBB

O Vitória conseguiu a virada nos segundos finais e bateu o Caxias por 70 a 69 na noite desta terça-feira, 22, no Ginásio Vasco da Gama, em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. A equipe rubro-negra venceu graças a Edu Mariano, que acertou a cesta faltando apenas oito segundos para encerrar a partida.

O rubro-negro baiano levou vantagem durante quase toda a partida. No terceiro quarto, o Caxias passou na frente. A partir daí, as duas equipes ficaram se alternando na liderança até o final.

O Vitória agora tenta manter a invencibilidade nesta quinta-feira, 24, às 18h30 (horário da Bahia), contra o Vasco da Gama, em São Januário, no Rio de Janeiro.

adblock ativo