Vitória bate Campo Mourão e conquista o 1º triunfo fora no NBB

O Vitória/Universo conseguiu o primeiro triunfo longe de Salvador no Novo Basquete Brasil (NBB) nesta quarta-feira, 13. Jogando no Paraná, o Rubro-Negro bateu o Campo Mourão por 72 a 69. O grande destaque da partida foi o ala/armador norte-americano Nick Okorie, com 24 pontos, cinco rebotes e três assistências.

Mesmo fora de casa, o Rubro-Negro dominou o primeiro tempo da partida, que terminou com parciais de 41 a 27. No segundo tempo, o Campo Mourão conseguiu equilibrar o jogo, mas não foi suficiente para tirar o triunfo do Leão.

Com o resultado, o Vitória ficou na 9º posição e se manteve na zona de classificação para os playoffs. No próximo sábado, 16, a equipe enfrenta o Pinheiros, às 19h30, em São Paulo (SP).

adblock ativo