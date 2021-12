Com as portas do Ginásio de Cajazeiras escancaradas, abriu-se o clarão para uma festa rubro-negra diferente na noite desta terça-feira, 18. Não foi uma bola branca estufando a rede de um grande quadrado, mas uma bola laranja balançando a rede de um pequeno círculo que fez a torcida ir ao delírio com o triunfo do Vitória.

No jogo decisivo da série melhor de cinco com o Campo Mourão, do Paraná, o Vitória/Universo não vacilou como nas duas partidas anteriores e confirmou sua classificação inédita às quartas de final nos playoffs do Novo Basquete Brasil (NBB), a elite da modalidade no país. O placar de 73 a 60 a favor do Rubro-Negro fechou o confronto em 3 a 2.

Daniel Dórea

Vitória bate Campo Mourão e avança às quartas de final do NBB

O time comandado por Régis Marrelli, que já alcançou os playoffs na temporada de estreia, coloca-se agora entre os oito melhores do Brasil apenas em sua segunda participação.

Nas quartas, o Vitória terá pela frente o Mogi, uma das quatro equipes que pularam a fase de oitavas de final por terem feito as melhores campanhas da primeira etapa.

Confrontos das quartas

Os outros duelos são Flamengo x Pinheiros, Bauru x Brasília e Franca x Paulistano. As quartas começam na quinta, 20, às 20h, quando o Bauru recebe o Brasília. O Vitória faz sua primeira partida diante do Mogi, em Salvador, no sábado, 22, às 19h. O time do interior paulista eliminou o Leão nas oitavas na temporada 2015/16.

Sem sustos

Depois de abrir 2 a 0 na série, o Vitória vacilou e permitiu o empate do Campo Mourão, caçula desta edição do NBB, inclusive com uma derrota em Salvador. Nesta terça, porém, com entrada franca no Ginásio de Cajazeiras, os torcedores do Rubro-Negro não passaram sustos. Sempre no comando do marcador, o Leão chegou a abrir 23 pontos de vantagem no terceiro quarto.

No fim, houve um certo relaxamento, mas nunca o time de Régis Marrelli, que fechou a partida em 73 a 60, viu o seu triunfo ameaçado.

O grande destaque, como em toda a competição, foi o armador americano Kenny Dawkins, um dos selecionados para o Jogo das Estrelas. Ele marcou nesta terça 15 pontos, sendo o cestinha da equipe, e distribuiu quatro assistências. O ala-pivô Renato também brilhou, com um duplo-duplo: 14 pontos e 10 rebotes.

“Foi muito bom terminar essa série diante da nossa torcida. Vamos levar essa empolgação para a próxima fase”, disse Dawkins. Emocionado, o técnico Marrelli prometeu dificultar para o Mogi: “Eles são favoritos, mas já que estamos aqui vamos brigar, vamos encher o saco deles”.

