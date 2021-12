O Leão deu um importante passe para a segunda final da Copa do Brasil Sub-20. Campeão de 2012, o Vitória venceu, nesta terça-feira, 11, a primeira semifinal diante do Bahia, por 2 a 0, no Barradão, podendo agora perder por um gol de diferença na partida de volta, próxima quinta, 20, em Pituaçu.

O importante resultado foi desenhado apenas nos minutos finais de jogo. Até os 35 minutos do segundo tempo, o Ba-Vi estava morno, sem grandes emoções, principalmente para os rubro-negros. Entretanto, a história mudou com os gols de Gabriel e David.

Vitória bate Bahia e abre vantagem na Copa do Brasil Sub-20

O jogo

No primeiro tempo, a dupla Ba-Vi investiu muito na troca de passes, principalmente no meio-campo. Porém, arriscavam pouco. O primeiro lance de ataque só ocorreu aos oito minutos, após cabeçada de Vinícius, mas sem perigo. Porém, foi o Bahia quem levou a primeira e maior chance desperdiçada da etapa inicial. Aos 15 minutos, Rômulo avançou pela esquerda e tocou para Léo. O atleta tricolor, de cara, furou feio e perdeu o gol.

Três minutos depois do Bahia perder sua chance, foi a vez do Vitória. Após confusão na área, o lateral-direito Guilherme ficou com a sobra, mas chutou em cima do zagueiro tricolor. Pelo menos no primeiro tempo, foram as duas emoções de um jogo morno.

No segundo tempo, o Bahia voltou mais determinado a abrir o placar. Pressionou mais e chegou perto do gol aos 11 minutos. Após rebote do goleiro rubro-negro, Jeam ficou na boa para marcar, mas isolou a bola. Para sorte da reputação do garoto, o auxiliar resolver marcar impedimento, erradamente.

No lado do Vitória, o ataque não produzia. Mesmo jogando em casa, o Leão não conseguia levar perigo ao visitante e abusava dos passes errados. Com forte esquema de marcação, o goleiro Jean não trabalhava.

Entretanto, o futebol prega peças. No primeiro lance de perigo do Leão na segunda etapa, a rede balançou. Aos 35 minutos, Gabriel arriscou um chute de longe. Na trajetória, a bola desviou no zagueiro Rodrigo e enganou o goleiro Jean. Nos acréscimos, o Leão ampliou. Aos 47, Léo cruzou na área e David ampliou a vantagem.

