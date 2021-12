Vitória bate a Lusa e Serrano dá adeus à Copinha

Os times sub-19 de Vitória e Serrano voltaram a campo na tarde desta quarta-feira, 7, pela segunda rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior.

Em Atibaia, o Vitória bateu a Portuguesa por 2 a 1. Gabriel abriu o placar para o time paulista, enquanto Jeferson e Douglas descontaram para o rubro-negro.

Com o resultado, o Leãozinho está próximo de se classificar para a fase de mata-mata do torneio. Basta empatar contra o Atibaia na última rodada, no sábado, 10, às 15h (horário da Bahia).

Já o Serrano foi eliminado do torneio após ser goleado pelo Vasco por 4 a 0, no Joaquinzão. Os gols foram marcados por Renato Kayzer, Daniel, Caio Monteiro e Evander. Só para cumprir tabela, o rubro-verde baiano ainda jogará contra o Araxá, também no sábado.

