Vitória bate a Liga Sorocabana e mantém 3ª colocação no NBB

O Vitória entrou em quadra na noite de quarta-feira, 11, disposto a manter a boa fase no Novo Basquete Brasil (NBB). Diante da Liga Sorocabana, o time Rubro-Negro reencontrou as boas atuações do início da temporada e venceu o time paulista por 74 x 69, no ginásio Poliesportivo de Cajazeiras, em Salvador, pela temporada regular da competição.

O destaque do Leão na partida foi ala-armador Arthur, que infernizou a defesa sorocabana com 16 pontos e ainda teve 100% de aproveitamento nos lances livres (10/10).

Os dois triunfos consecultivos fizeram com que o time comandado por Régis Marrelli se mantivesse na 3ª colocação da Liga, com oito vitórias e 4 derrotas, atrás apenas de Flamengo e Brasília, líder e vice-líder, respectivamente.

Em busca de encostar nos líderes, o Vitória voltará às quadras já nesta sexta-feira, 13, às 20h (horário da Bahia), novamente no Ginásio Poliesportivo de Cajazeiras, desta vez contra o Paulistano. A partida será transmitida pelo facebook do Leão e também pela Rádio Sociedade.

Para quem estiver interessado em comparecer, a entrada continua sendo 1kg de alimento não perecível. A troca pode ser feita no ginásio nesta quinta-feira, 12, em horário comercial e nesta sexta, 13, antes da bola subir.

