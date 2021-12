Vitória bate a Liga Sorocabana com facilidade no NBB

Dominante desde o início, o Vitória/Universo venceu a Liga Sorocabana na noite desta quinta-feira, 25, por 95 a 69 e emplacou o segundo triunfo consecutivo no Ginásio Poliesportivo de Cajazeiras. O resultado deixou o Leão na 8ª colocação do Novo Basquete Brasil (NBB).

O destaque do duelo foi o ala Arthur, que marcou 21 pontos e foi o cestinha da partida. Maique, com 10 rebotes, e André, com 12 assistências, também chamaram atenção entre o elenco rubro-negro. Pelo time paulista, Brite foi o grande nome com 10 pontos.

Com sete triunfos e uma derrota em 'Cajacity', o Vitória/Universo viaja ao Ceará na próxima rodada, para enfrentar o Basquete Cearense, na quarta-feira, 31.

O jogo

Com tranquilidade, o Vitória/Universo construiu o triunfo desde os primeiros cinco minutos, com uma vantagem de 14 a 0. Em seguida, a Liga Sorocabana, conseguiu equilibrar a partida e diminuir a diferença. O primeiro quarto terminou em 24 a 16.

O segundo quarto seguiu no mesmo ritmo do primeiro. A equipe paulista, que está na zona de rebaixamento do NBB, foi dominada pelo Leão, que foi para o intervalo com uma vantagem de 17 pontos, com o placar de 49 a 32.

Na volta do descanso, o Leão manteve o ritmo e 'goleou' por 22 a 10. Com a grande vantagem no placar (71 a 42), o último período foi de controle de jogo do Vitória/Universo para confirmar a conquista tranquila.

*Sob supervisão da editora Paula Pitta

adblock ativo