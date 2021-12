Vitória atropela o Goiás e obtém vantagem na Copa do Brasil

O adiamento da partida entre Vitória e Goiás, por causa da chuva que castigou Salvador na quarta-feira, 14, não atrapalhou os planos do time baiano, que conseguiu golear a equipe goiana por 4 a 0, no Barradão, na noite desta quinta, 15, pelo primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil.

Foto: Eduardo Martins/Agência A TARDE

Com o resultado, o Leão pode perder por até 3 a 0 na partida de volta, no Estádio Serra Dourada, que estará classificado às quartas de final da competição nacional. Para conquistar a vaga no tempo normal, o time goiano precisa de um triunfo por quatro ou mais gols. O mesmo placar leva a decisão para os pênaltis.

Caso passe pelo Goiás, o rubro-negro enfrentará o vencedor do confronto entre Vasco x Corinthians/PR. O time carioca venceu a primeira partida por 1 a 0 dentro de casa, na última quarta, 14. Os dois jogos de volta dessas quatro equipes acontecerão na próxima quarta.

Jogo - Com atletas poupados para a semifinal do Campeonato Goiano, que acontecerá neste domingo, 18, contra o Atlético Goianiense, a equipe esmeraldina até tentou criar jogadas no primeiro tempo, mas nenhuma foi concluída com êxito.

O Leão foi mais ativo no primeiro tempo, mas sofreu com a atuação de Mateus Garcia e Rafael Moura, jogadores que mais criaram pelo time de goiás. O lateral-direito Nino Paraíba foi uma das melhores opções do time baiano. No entanto, nenhuma das duas equipes marcaram gols na etapa inicial.

No segundo tempo, o Leão não voltou com a mesma disposição e deu chances para o Goiás. Wellington Saci, que já jogou pelo arquirrival Bahia, fez as melhores jogadas pelos visitantes.

Somente com a entrada de Neto Berola a equipe rubro-negra acordou. Foram três gols em apenas 10 minutos. Ramon abriu o placar no Barradão e depois serviu Júnior, que fez o segundo.

O terceiro gol foi feito pelo homenageado do dia. Bida, que comemorou 200 jogos com a camisa rubro-negra, fez o dele em uma bela cobrança de falta. O último gol foi marcado por Schwenck, pouco antes do fim da partida.

No domingo, 18, o Vitória voltas as suas atenções para o segundo jogo das semifinais do Campeonato Baiano, contra o Camaçari, no Barradão.

adblock ativo