Vitória aproveita a folga e seca rivais pelo NBB

O Vitória começou o Novo Basquete Brasil (NBB) com tudo. Em seis jogos disputados, o Rubro-Negro venceu cinco e perdeu apenas um, o que o credenciou a ocupar a terceira colocação na competição, atrás apenas do atual campeão Flamengo e Brasília.

Antes de esbarrar no Campo Mourão-PR, o Leão vinha de cinco triunfos seguidos e 100% de aproveitamento na competição. Agora, precisa ligar o secador e torcer contra o rubro-negro carioca e o time da capital federal, porque os comandados de Régis Morelli ganharam folga na tabela e só voltarão às disputas no dia 15 de dezembro, quando recebem o Bauru, 6º colocado, no Ginásio Poliesportivo de Cajazeiras, às 20h. Depois, o Leão pega o Franca, 10º colocado, no dia 17, também em casa, no mesmo horário.

Nesse meio tempo, o Flamengo fará três jogos: neste sábado, 3, pega o Paulistano em casa. Depois, o time de Zé Neto encara o Macaé, no dia 10. Quatro dias depois, mede forças com o Caxias do Sul. Já o Brasília também ganhará folga e só volta a jogar no dia 13 de dezembro, quando medirá forças com o time do Mogi.

Ao contrário dos principais rivais na ponta da tabela, o time do Vitória passou por uma remodelação quase que total para a atual temporada: apenas o ala Edu Mariano permaneceu na equipe.

Apesar disso, os resultados apontam para um time que, mesmo ainda em formação, está entrosada. O ala Arthur, muiticampeão pelo Brasília, pode, já na próxima rodada, reforçar o time de Morelli. Ele já se recuperou de lesão, mas ainda não estreou na competição. No último jogo, diante do Campo Mourão, ficou no banco.

Destaques

Um dos maiores destaques do time, neste início de temporada, é o armador americano Kenny Dawkins, que lidera o time em número de pontos, com média de 15.33 pontos por jogo, o 16º do torneio, e de assistências, onde acumula 4.88 passes para cestas de média, que o coloca com 7º melhor passador do torneio. Quem comanda o time nos rebotes é o pivô André Coimbra, que acumula 7,33 rebotes por jogo, a oitava melhor marca da liga.

Outro jogador que vem se destacando na competição é o americano Christopher Hayes, que na última partida, apesar da derrota, anotou 22 pontos e comandou o time.

adblock ativo