Vítor Belfort fará último combate neste domingo

Fãs de MMA já têm data, horário e local marcados para acompanhar a última luta do ídolo e multicampeão do UFC e do Pride, Vítor Belfort.

O lutador carioca de 40 anos anunciou nesta quinta-feira, 11, que o combate contra o jamaicano Uriah Hall, no próximo domingo, 14, às 19h50, em St. Louis, nos Estado Unidos, será o último da vitoriosa carreira.

“Esta é minha luta de aposentadoria. Depois disso, vou descansar”, declarou o ex-campeão peso-meio-pesado.

Vitor Belfort luta MMA profissionalmente desde 1996, quando tinha ainda 19 anos. O atual peso-médio contou que já havia visualizado se aposentar aos 40 desde 2007, e que sente que o momento de parar e passar à sua “segunda jornada” é este.

Ele pretende investir no Belfort Fitness Lifestyle, um modelo de treinamento e academia criado em parceria com sua esposa, a ex-apresentadora e atual empresária Joana Prado, a Feiticeira.

“A vida é dividida em estações, e você precisa reconhecer as estações. Eu fiz mais que o bastante. Às vezes faço flashbacks e penso, ‘uau, ainda estou fazendo isso, isso é loucura’. Sou muito grato, mas acho que meu corpo precisa descansar. Tenho outras coisas, tenho negócios. Desenvolvi um sistema de treinos em grupo que vamos licenciar. Caras da minha era nunca esperavam estar lutando [agora], e eu estou saindo ainda relevante. Esta foi minha jornada, conquistei muitas coisas boas, mas quero fazer coisas grandes. Estou entrando na minha segunda jornada na vida, e estou feliz”, disse o Fenômeno.

adblock ativo