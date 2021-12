"Vitor Belfort é uma lenda do MMA", diz o rival Jon Jones

O clima foi de cordialidade na coletiva de imprensa do UFC 152, nesta quinta-feira, 20, em Toronto, local onde acontecerá a luta entre o atual campeão dos meio-pesados, o norte-americano Jon Jones, e o brasileiro Vitor Belfort.

Jones mostrou muito respeito pelo lutador brasileiro, a quem chamou de "lenda do MMA". Mas garantiu que irá derrubar o brasileiro.

"Eu era criança quando Vitor foi campeão, só lembro da vitória dele sobre o Wanderlei Silva. É uma lenda do esporte, mas já venho de uma luta de cinco rounds contra Rashad Evans. No sábado, quero finalizar ou nocautear", disse Jones.

Há 17 anos no MMA, Belfort, atualmente com 35 anos, dez a mais que o campeão Jones, gosta de saber que ainda está "surfando na onda" do atual sucesso do esporte e prevê um grande futuro para o MMA.

"Cada geração ficará mais dura que a outra. O esporte ainda cresce e é bom ver caras como Jones e todos os outros que estão aqui. Ontem olhei para mim mesmo e pensei: 'Nossa, ainda estou surfando essa onda!'. É uma honra para mim. Lembro de quando vim para os EUA com meu mestre Carlson Gracie, atrás de um sonho. Não estou aqui só pelo cinturão, estou aqui para deixar um legado. Mostrar que nós lutadores somos pais, homens de honra. Querem deixar essa mensagem para os fãs, e para os que achavam que esse esporte não teria sucesso".

