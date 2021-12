Vitor Belfort é finalizado por Jon Jones no UFC 152

Com chave americana aos 54 segundos do quarto round, o lutador americano Jon Jones finalizou o brasileiro Vitor Belfort na madrugada deste domingo, 23, no UFC 152, realizado em Toronto, no Canadá.

Jones dominou os três primeiros rounds, mas só no quarto confirmou a sua permanência com o cinturão dos meio-pesados. No octógono, Belfort foi envolvido com golpe no pescoço e acabou desistindo do confronto.

Com esta conquista, Jones obteve sua 17ª vitória na carreira, com apenas uma derrota. Já para Belfort esta é a décima derrota da trajetória, sendo que já conta com 21 vitórias.

