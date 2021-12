Vítor Belfort diz que não desistiu da luta

Após receber críticas por não lutar mais contra Chris Weidman por conta da proibição do TRT (Tratamento para Reposição de Testosterona), Vítor Belfort enviou um comunicado à imprensa explicando o ocorrido. "Nunca desisti de lutar no UFC 173 e nunca falei isso. Portanto, toda informação publicada em qualquer veículo de comunicação anunciando isso não é verdadeira. O que anunciei foi que estarei "desistindo do TRT" e não "desistindo da luta" para continuar o meu sonho de lutar.", disse.

"O UFC decidiu colocar outro oponente em meu lugar pelo fato de eu não ter tempo hábil de me adequar as novas regras da NSAC. Segundo o UFC, enfrentarei o vencedor de Weidman x Lyotto dentro dos novos regulamentos de todas as Comissões Atléticas. Lamento que isso tenha acontecido,e agradeço a força e compreensão de todos os fãs, patrocinadores, UFC e as próprias comissões atléticas", continuou.

