Vítor Belfort desiste de enfrentar Chris Weidman

Vítor Belfort não vai mais "vingar" Anderson Silva e disputar o cinturão dos médios contra o americano Chris Weidman, no UFC 173, que acontecerá no dia 24 de maio, em Las Vegas. O brasileiro anunciou a desistência após a Comissão Atlética de Nevada (NSAC) confirmar a proibição permanente do TRT (Tratamento para Reposição de Testosterona) no esporte.

"Dadas as circunstâncias envolvendo a atual norma (da NSAC) e a minha próxima luta em maio, decidi não pedir a licença para lutar no estado de Nevada desta vez", disse Belfort, que faz uso do TRT, em um comunicado. O lutador sempre justificou dizendo que precisa do tratamento por uma questão de saúde, não para melhorar o desempenho nas lutas. "A Comissão mudou sua política e não mais licencia lutadores que fazem uso de TRT. Sabendo que outras comissões podem vir a tomar a mesma decisão, vou deixar de fazer o TRT e pretendo competir no MMA sem o tratamento", disse.

Chris Weidman agora vai enfrentar outro brasileiro, Lyoto Machida.

adblock ativo