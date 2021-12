Vitor Belfort convoca brasileiros para luta contra Weidman

Vitor Belfort divulgou na tarde deste sábado, 8, a foto promocional da luta contra Chris Weidman, que vai acontecer no UFC 173, dia 24 de maio.

"Eu quero saber quem vai estar lá em Vegas, vamos lotar a arena de verde e amarelo. Brasilllllllllllllllllllll! Essa luta será uma final da Copa do Mundo. Não perca essa oportunidade. Conto com a torcida mais contagiante do mundo. No dia seremos 2 contra 1, pois o 3º homem no octógono será a voz de vocês", escreveu o brasileiro no Instagram.

