Vítimas do acidente na Fonte Nova são sepultadas

A tarde desta segunda-feira foi marcada pela dor, desespero e revolta dos familiares dos sete torcedores do Esporte Clube Bahia, mortos no acidente da Estádio da Fonte Nova, no último domingo. Os ânimos estavam acirrados no Cemitério Quinta dos Lázaros, onde uma multidão acompanhou quatro sepultamentos e chegou a brigar com parte da imprensa.



Os demais aconteceram no Cemitério Bosque da Paz. O governador Jaques Wagner esteve no local para prestar solidariedade aos familiares, mas chegou a ser hostilizado, ouviu o desabafo de alguns parentes e cobranças sobre a falta de providências para que a tragédia fosse evitada.



Jaques Wagner confirmou ter determinado a interdição da Fonte Nova “porque ninguém sabe se podem acontecer novos desabamentos no estádio“. Disse também o equipamento está sendo submetido a perícia técnica para que seja avaliada a demolição. Entretanto, afirmou que a administração vai arcar com as responsabilidades.



Enterros

O primeiro sepultamento de Quinta dos Lázaros foi o de Midian Andrade dos Santos, 23 anos, mãe de uma menina de cinco anos. Funcionária da C&A do Shopping Barra foi com um grupo de colegas de trabalho para assistir ao jogo do Bahia e um deles, Jadson, também morreu no acidente.

Em seguida foram enterrados Anísio Marques Neto, 28, e Márcia Santos Cruz, 27. O sepultamento com maior número de pessoas foi o do agente de limpeza Djalma Lima Santos, 30, pai de um bebê de três meses, e cujo caixão estava coberto com uma camisa do Bahia. O motorista Marcelo Lima disse que, “ele trabalhou no sábado e no domingo na intenção de curtir o jogo com o time do seu coração“.



Cerca de 300 pessoas compareceram ao cemitério Bosque da Paz (Nova Brasília), para se despedir de Milena Vasques Palmeira, 27 anos, e dos primos Jadson Celestino Araújo Silva, 22 e Joselito Lima Júnior, 26. O velório dos primeis aconteceu na mesma capela e eles foram sepultados lado a lado às 15 horas. Aplausos marcaram a despedida dos jovens, ambos filhos únicos e moradores de Cajazeiras. Em estado de choque, a mãe de Jadson, Celeste Maria de Araújo, declarou: “eu só tenho a agradecer. Só tinha um filho, mas está tudo bem”.

Às 16 horas foi sepultado o corpo de Milena. Com muita dificuldade mãe e tia, Raimunda e Maria Conceição Baqueiro Vasques, respectivamente, lutavam para se manter erguidas até o final do sepultamento. O pai da jovem, João Carlos Palmeira, também estava bastante abalado. Ele estava com as filhas e não pôde fazer nada para socorrê-las, pois ficou preso entre os escombros. “Alguém tem que responder por isso. Chega de impunidade no Brasil”, desabafou José Nonato, primo de Milena.



