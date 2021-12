Visual de Neymar chama a atenção na reapresentação do Barça

O craque brasileiro Neymar mudou mais uma vez o corte de cabelo. Nesta quinta-feira, 2, o jogador chamou a atenção com seu novo visual na reapresentação ao Barcelona, para a primeira sessão de treinamentos do ano.

Neymar, que deixou de lado o tradicional moicano após se transferir para o clube catalão, postou em seu perfil no Instagram uma imagem com um penteado mais discreto. "2014 ... Vamo Que vamo #workhard", escreveu.

A imprensa espanhola classificou o novo look de "menino comportado''. O Mundo Deportivo disse que o cabelo do brasileiro estava "liso e arrumado''. Já o Sport afirmou que o atacante estava com o "penteado para o lado''.

adblock ativo