Visitantes saem na frente nas semifinais da Copa Governador

As semifinais da Copa Governador do Estado 2016 tiveram início neste fim de semana e os times visitantes levaram a melhor. No sábado, 29, o Vitória da Conquista venceu o Jacuipense por 2 a 1, em Riachão do Jacuípe. Os gols do Bode foram marcados por Halef e Carlos Magno.

Já no domingo, 30, foi a vez do Jacobina vencer o Fluminense de Feira por 2 a 1, no estádio Joia da Princesa, em Feira de Santana e largar na frente na disputa por uma final. As partidas de volta ocorrem no domingo, 6, e definem os finalistas da competição. O atacante Robert, do Jacobina, foi o destaque da partida e autor dos dois gols do time visitante.

Sorteio jogo de volta

Nesta terça-feira, 1º, ocorre o sorteio da arbitragem dos jogos de volta das semifinais da Copa Governador do Estado 2016. O sorteio será realizado às 13h30, no auditório da Federação Baiana de Futebol (FBF).

