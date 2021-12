Virada Ciclística comemora aniversário de Salvador

Em comemoração ao aniversário dos 466 anos de Salvador, ciclistas profissionais e amadores participarão da Virada Ciclística, que será realizada na Av. Professor Magalhães Neto, no Costa Azul. Serão 24 horas ininterruptas de atividade, que terá início às 9h de sábado, 28, e fim no mesmo horário do domingo, 29.

A princípio, a avenida será fechada gradativamente até ser totalmente interditada - a partir das 21h do sábado. A Transalvador participará da ação e haverá trechos alternativos para os motoristas.

Destaques do ciclismo nacional e estadual estarão presentes no evento, a exemplo do campeão brasileiro de Triathlon, Alberto Lopes, e da tricampeã baiana de Ciclismo, Cristiane Duque, também vencedora das Copas Norte e Nordeste de Ciclismo.

Ambos se juntarão para formar uma dupla de endurance (atletismo de resistência, com alto rendimento), onde cada um irá pedalar durante 12 horas sem intervalo. Tudo isso com participação aberta ao público, que pode acompanhar os campeões, ou mesmo pedalar no local.

"A Virada é uma oportunidade para que a população entenda que ali existe uma faixa para treino que, inclusive, é utilizada diariamente das 4h às 6h. É também a oportunidade de unirmos diversos públicos ciclistas e ocuparmos mais uma vez a cidade", disse Isaac Edington, presidente da Saltur e coordenador do Movimento Salvador Vai de Bike.

No canteiro central da via haverá uma tenda exclusiva para inscrição do evento. O ciclista interessado em participar deve doar um quilo de leite em pó ou alimento, que será destinado às creches municipais.

