Vinicius Junior dá assistência, Real Madrid faz 4 e encaminha vaga na Copa do Rei

Em crise pelos maus resultados seguidos no Campeonato Espanhol, o Real Madrid goleou o Melilla, time da terceira divisão nacional, fora de casa, por 4 a 0, nesta quarta-feira, e encaminhou a classificação para a próxima fase da Copa do Rei. Vinicius Junior, em seu primeiro jogo como titular, teve participação importante no triunfo.

Na primeira partida sem o técnico Julen Lopetegui, demitido após o revés por 5 a 1 para o arquirrival Barcelona no último domingo, o seu substituto interino, Santiago Solari, escalou Vinicius Junior como titular em uma equipe recheada de jovens e não se arrependeu.

O atacante brasileiro, que passou a maior parte da partida alocado no lado esquerdo do ataque, deu assistência para o segundo gol marcado por Asensio, participou do terceiro, ousou em um cruzamento de letra e quase deixou a sua marca em arremate que explodiu no travessão.

Além do tento de Asensio, também balançaram as redes no triunfo que ajuda a aliviar a crise no time madrilenho o francês Benzema e os jovem espanhóis Alvaro Odriozola e Cristo González, companheiros de Vinicius Junior no Real Madrid Castilla, o time B.

O jogo de volta entre as equipes pela Copa do Rei será no dia 5 de dezembro, no estádio Santiago Bernabéu, em Madri. Com a larga vantagem, o Real Madrid pode até perder por três gols de diferença que, mesmo assim, avança no torneio.

O próximo compromisso do time merengue será pelo Campeonato Espanhol, em que tenta a reabilitação neste sábado diante do Valladolid, também em Madri. No torneio nacional, o Real Madrid é apenas o nono colocado e amarga uma série de cinco jogos sem vencer.

