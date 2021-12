Villarreal divulga vídeo da chegada de Gabriel Paulista

O Villarreal divulgou nesta quinta-feira, 22, vídeo da recepção do ex-Vitória Gabriel Paulista ao clube na Espanha. Sorridente, o atleta é cumprimentado por colegas, torcedores e diretores do clube. O jogador também mostra a camisa 20 que vestirá, fala da chega. O presidente do Villarreal, Fernando Roig, também fala do reforço. Veja:

