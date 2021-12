Vilanova tem recaída de tumor e Barça cancela eventos

O técnico Tito Vilanova sofreu uma recaída de um tumor na glândula parótida, depois de ter sido submetido a uma longa cirurgia para extrair o câncer em novembro do ano passado. Após a operação, os médicos chegaram a dizer que o treinador do Barcelona superou a enfermidade, mas um novo exame detectou o reaparecimento do tumor, fato que teria motivado o clube a cancelar eventos previstos para acontecer nesta quarta-feira, segundo noticiaram vários veículos de imprensa da Espanha.

O Barcelona ainda não se manifestou para falar sobre o problema de saúde que afeta o treinador, mas divulgou um comunicado oficial no qual cancelou uma entrevista coletiva que seria dada pelo presidente Sandro Rosell e também um almoço de Natal com os jornalistas, ambos compromissos previstos para acontecer nesta quarta. As entrevistas que acontecem diariamente com os jogadores também foram canceladas.

O clube ainda prometeu divulgar um novo comunicado nas próximas horas desta quarta-feira, quando poderá confirmar o câncer e o provável afastamento de Vilanova da função de treinador, que assumiu o comando da equipe principal do Barça no final de abril deste ano, após a saída de Pep Guardiola.

Em 22 de novembro de 2011, Vilanova passou por uma cirurgia de cerca de dez horas para extração do tumor na glândula parótida e, após superar a doença, ganhou aval médico para seguir trabalhando no Barcelona, onde era auxiliar de Guardiola antes de ser efetivado como treinador. O médico do clube catalão, Ricard Pruna, chegou a dizer que via o comandante como "curado" do câncer.

A glândula parótida fica localizada no interior e também em torno da cavidade bucal e tem como objetivo principal a produção e secreção da saliva. E essa grave doença que afeta o órgão de Vilanova é mais um duro golpe para o Barcelona, que realiza grande temporada no Campeonato Espanhol e na Liga dos Campeões, sendo que vê o seu atual treinador como um digno sucessor de Guardiola e da filosofia vencedora que o ex-comandante catalão implantou no clube.

