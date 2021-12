Após o gol do Léo Moura, o quarto do Flamengo sobre o Botafogo, na segunda partida das quartas de final da Copa do Brasil, um torcedor do fogão que estava na torcida do Mengo resolveu virar flamenguista. Tirou a camisa da estrela solitária e vestiu o listrado rubro-negro. Veja a cena:

Da Redação Vídeo mostra torcedor do Botafogo virar Flamengo; veja

