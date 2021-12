Vídeo mostra jogadores da Chapecoense descontraídos em voo

Um vídeo gravado pelo zagueiro Filipe Machado momentos antes do voo que iria para a Colômbia, na noite desta segunda-feira, 28, mostra a equipe do Chapecoense bem descontraída dentro do avião.

A delegação seguia para Colômbia para competir a final da Sul-Americana, contra o time do Atlético Nacional, na noite desta quarta-feira, 30, mas o avião caiu nas proximidades de Medellín, pouco antes de chegar ao seu destino.

A aeronave, da companhia aérea Lamia, da Venezuela, tinha 81 pessoas a bordo: 76 morreram e outras cinco sobreviveram, mas estão em estado grave.

