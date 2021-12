Vídeo mostra irritação de Neymar ao ser substituído no Barça

Já não é de agora que Neymar se irrita ao ser substituído nos jogos do Barcelona. Desta vez, o astro voltou a mostrar insastifação após deixar o campo durante a partida contra o Eibar, no úlitmo sábado, 14, pelo Campeonato Espanhol. [veja vídeo abaixo]

Sentado no banco, Neymar atirou a meia com força ao chão e escondeu o rosto por cerca de dois minutos. Visivelmente contrariado, o jogador falou com algumas palavras, que não foram compreendidas.

Neymar aparece irritado após substituição no Barça

O meia Andrés Iniesta saiu em defesa do brasileiro durante entrevista coletiva nesta terça-feira, 17. "O gesto não interpreto como desrespeito a ninguém. É algo normal. Se algo que podemos nos distinguir aqui é o respeito de um pelo outro. Há algumas situações que alguns gostam mais e outros menos. Mas o respeito aqui existe", disse.

Perguntado sobre o motivo dos recentes ataques de raiva de Neymar ao ser substituído, o técnico Luís Enrique foi direto. "Estou contente com o rendimento de Neymar e da minha equipe. Sigo fazendo o que tenho que fazer", desconversou.

adblock ativo