Uma morte acabou marcando a terceira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Um torcedor morreu ao ser atingido por um vaso sanitário no Estádio do Arruda, no Recife, durante a partida entre Santa Cruz e Paraná, na noite desta sexta-feira, 2. Segundo a Polícia Militar, a vítima foi identificada como Paulo Ricardo Gomes da Silva. Ele vestia uma camiseta preta e seria torcedor do Sport, cuja torcida organizada é aliada da uniformizada do Paraná.

O objeto foi atirado da parte superior das arquibancadas e caiu perto dos portões 6 e 7, na Rua das Moças, um dos principais acessos ao local. Uma briga entre as torcidas, iniciada após o fim da partida, teria motivado o ocorrido. Até à 0h50 deste sábado o corpo do rapaz, envolvido por um lençol, permanecia no local enquanto o Instituto de Criminalística trabalhava na investigação.

A partida entre Santa Cruz e Paraná terminou empatada por 1 a 1. Luciano Sorriso abriu para o time da casa e Marcos Serrato colocou números finais da partida.

Agência Estado Vídeo: atingido por vaso sanitário, torcedor morre em Recife

