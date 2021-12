A Red Bull divulgou um vídeo para explicar as mudanças ocorridas no carro da equipe para a disputa da Fórmula 1. A animação, que conta com o piloto australiano Daniel Ricciardo como personagem, mostra detalhes das alterações feitas nos componentes do motor do veículo para se adequar as novas regras da principal categoria do automobilismo mundial, que iniciou a nova temporada no último domingo, 16. Confira.

Vídeo animado da Red Bull explica mudanças no carro. Veja!

