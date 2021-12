Victor Ramos divulga clássico mexicano. Assista!

O ex-zagueiro do Vitória, Victor Ramos, já começou a fazer sucesso no futebol mexicano. O jogador participa de um vídeo de divulgação do clássico entre Monterrey, seu clube, e o Tigres, que acontece no sábado, 1, pelo torneio Apertura.

Na gravação, Victor Ramos é provocado pelo atacante Alán Pulido, do Tigres, e em "portunhol" diz que vai exercer uma forte marcação sobre o jogador rival.

O time do defensor brasileiro está na 8ª posição do campeonato, com cinco pontos. Já o Tigres está na lanterna do campeonato, com apenas um ponto.

Confira o vídeo:

Da Redação

