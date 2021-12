Vice-líder do Mundial, Vettel perderá 10 posições no grid dos EUA

Lewis Hamilton se aproximou do tricampeonato da Fórmula 1 nesta quinta-feira, 22, com a revelação do próprio Sebastian Vettel de que sofrerá punição no grid do GP dos Estados Unidos, em razão de trocas na unidade de potência de sua Ferrari. O alemão deve perder ao menos dez posições, assim como seu companheiro de equipe, o finlandês Kimi Raikkonen, pelo mesmo motivo.

"Vamos encarar essa punição de dez colocações por causa de um novo motor nesta corrida. Mas isto já estava programado pela equipe", declarou Vettel, sem se abalar com o importante revés. "Não é um grande segredo e nenhuma surpresa para nós. Este já era o plano para que estivéssemos na melhor situação possível em cada etapa da temporada."

A punição poderá ser decisiva para a definição do título do Mundial de Pilotos porque o líder Lewis Hamilton exibe vantagem de 66 pontos, disparado na primeira colocação. Se Vettel quiser evitar o título antecipado de Hamilton, com três etapas de antecedência, terá que chegar ao menos em segundo lugar na corrida de domingo. Isso caso o inglês vença a prova.

Com a punição, que deve custar ao menos dez posições no grid, o alemão terá mais trabalho para evitar o tricampeonato do rival da Mercedes.

A Ferrari resolveu mudar os motores de Vettel e Raikkonen para fazer testes, já visando a próxima temporada da F1.

adblock ativo