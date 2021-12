Viamão dá privacidade a Dunga e à seleção com hotel praticamente intransponível

Dunga parece ter descoberto o local perfeito para dar seus treinos com privacidade, como tanto deseja. A seleção brasileira se prepara para enfrentar o Paraguai em um hotel em Viamão, interior do Rio Grande do Sul, que mais parece uma fortaleza.

O local fica a 24 quilômetros de Porto Alegre e escondido no meio de uma estrada de terra, onde só existe vegetação em volta. Não há qualquer tipo de comércio. Sua entrada com torres e um grande portão sem frestas, além, é claro, de muitos seguranças e policiais garante a privacidade total, como deseja Dunga.

O hotel é luxuoso, com 68 apartamentos , oito salas de reunião e dois campos com medidas oficiais. Um deles estruturado dentro dos padrões da Fifa. O hotel serviu de concentração para o Equador na Copa de 2014.

Na Granja Comary, embora o Centro de Treinamento da seleção seja fechado, ele pertence a um condomínio. Os torcedores que conseguem acesso às casas podem ver as atividades tranquilamente. Assim, Dunga não conseguia dar treinos fechados nem fazer muito mistério com a escalação. Um muro de dois metros chegou a ser construído no local para tentar evitar espiões.

Neste domingo, inicialmente Dunga iria fechar o treino, mas decidiu abrir para jornalistas e torcedores. E como aconteceu na Granja Comary, o combinado foi que eles entrassem, mas não fizessem barulho. A CBF explica que a seleção foi para Viamão por uma questão de logística, pois não conseguiria treinar no Paraguai.

A seleção brasileira já tinha ficado hospedada no hotel em 2005, quando se preparava para um amistoso contra Honduras. Quando dirigia o Inter, Dunga também levou a equipe nacional para treinar por um período no local.

A seleção brasileira chegou no sábado ao hotel, ganhou folga e neste domingo fez a primeira atividade. Nesta segunda-feira deverá fazer novo treino pela manhã e viaja para Assunção em seguida.

adblock ativo